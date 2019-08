Obţinerea autorizaţiei în construcţii va fi reformată şi simplificată

08:45

Evenimente 1233: Prima mențiune documentară a unui ban de Severin, în persoana lui Luca. 1456: A început a doua domnie a lui Vlad Țepeș în Țara Românească (până în noiembrie 1462). 1485: Bătălia de la Bosworth: Regele Richard al II-lea a fost înfrânt și ucis iar Henric de Richmond s-a încoronat rege al Angliei (30 octombrie 1485) sub numele de Henric al VII-lea, întemeind dinastia Tudorilor. Sfârșitul "Războiului celor două Roze". 1531: Bătălia de la Obertyn: Petru Rareș a fost înfrânt de poloni. 1639: Compania Britanică a Indiilor de Est a achiziționat o bucată de pământ pe care a înființat orașul Madras, astăzi denumit Chennai. 1642: Începutul Războiului civil în Anglia, Marea Rebeliune, între partizanii regelui Carol I și parlamentari. Regele califică Parlamentul englez drept trădător. 1770: Expediția condusă de James Cook ajunge pe coasta de est a Australiei. 1780: Nava lui James Cook Resolution se întoarce în Anglia după moartea lui Cook în Hawaii. 1785: Patenta lui Iosif al II-lea de abolire a iobăgiei in Transilvania. 1846: SUA au anexat New Mexico. 1864: Douăsprezece țări europene au semnat Prima Convenție de la Geneva, prin care s-a înființat Comitetul Internațional al Crucii Roșii. 1875: Este ratificat tratatul de la Sankt Petersburg dintre Japonia și Rusia, legat de statutul Sakhalin din insulele Kurile. 1909: A avut loc primul miting aviatic internațional, organizat la Reims, Franța. 1910: Coreea a fost anexată Japoniei, după cinci ani de protectorat nipon. Numele Coreea a fost abolit și înlocuit cu vechea denumire Joseon. 1911: Este descoperit furtul pânzei Mona Lisa, capodopera lui Leonardo da Vinci de la Muzeul Luvru. 1941: Ion Antonescu a fost numit mareșal. 1942: Al Doilea Război Mondial: Brazilia declară război puterilor Axei (Germania, Italia și Japonia) 1968: Papa Paul al VI-lea ajunge la Bogotá, Columbia. Este prima vizită a unui papă în America Latină. 1969: Decret de înființare a Academiei de Știinte Medicale. 1979: Led Zeppelin lansează album, "In Through The Out Door". 1989: Este descoperit primul inel al lui Neptun. 1991: Reintroducerea drapelului de stat tricolor al Rusiei. Ziua drapelului de stat al Federației Ruse. Nașteri 1647: Denis Papin, fizician și inventator francez (d. 1714) 1760: Papa Leon al XII-lea, al 252-lea Papă (d. 1829) 1820: Manolache Costache Epureanu, politician român (d. 1880) 1834: Samuel Pierbont Langley, fizician și astronom american (d. 1906) 1854: Regele Milan I al Serbiei (d. 1901) 1860: Paul Gottlieb Nipkow, inventator german, a inventat reflectorul parabolic asimetric de baleiaj, precursorul televizorului (d. 1940) 1862: Claude Debussy, compozitor, pianist și critic muzical francez (d. 1918) 1863: Otto Roth, medic german 1874: Max Scheler, filosof si sociolog german (d. 1928) 1882: Augustin Maior, fizician român (d. 1963) 1884: Panait Istrati, scriitor român (d. 1935) 1884: Raymonde de Laroche, prima femeie pilot din lume 1887: Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk, ministrul de finanțe sub Hitler 1892: Victor Daimaca, astronom român (d. 1969) 1893: Dorothy Parker, scriitoare americană (d. 1967) 1897: Constantin A. Sandu-Ville, inginer agronom, fitopatolog, profesor român (d. 1969) 1902: Leni Riefenstahl, dansatoare, actriță și regizoare germană (d. 2003) 1904: Gheorghe D. Anghel, sculptor român, autorul sculpturii „Eminescu" din fața Ateneului Român (d. 1966) 1904: Deng Xiaoping, om politic chinez (d. 1997) 1908: Henri Cartier-Bresson, fotograf și pictor francez (d. 2004) 1917: Alexandru Piru, critic și istoric literar român (d. 1993) 1917: John Lee Hooker, cântăreț și chitarist american (m. 2001) 1920: Ray Bradbury, scriitor american 1921: Michael Yeats, politician irlandez 1926: Mihai Constantinescu ?, violoncelist român (d. 1987) 1928: Karlheinz Stockhausen, compozitor german (d. 2007) 1933: Sylva Koscina, actriță italiană de origine croată 1957: Hiltrud Breyer, politician german 1957: Steve Davis, jucător englez de snooker 1963: Bogdan Teodorescu, scriitor și jurnalist român 1963: Tori Amos, cântăreață americană 1995: Diana Bulimar, gimnastă română Decese 1485: Richard al III-lea al Angliei (n. 1452) 1540: Guillaume Budé (Budaeus), umanist, diplomat, filolog și elenist francez (n. 1468) 1599: Luca Marenzio, compozitor italian (n. 1553) 1680: Johann Georg al II-lea, Elector de Saxonia (n. 1613) 1806: Jean-Honoré Fragonard, pictor, desenator și gravor francez (n. 1732) 1828: Franz Joseph Gall, medic german, inițiator al frenologiei (n. 1758) 1850: Nikolaus Lenau, poet austriac originar din Banat (n. 1802) 1883: Ivan Sergheevici Turghenev, romancier și dramaturg rus (n. 1818) 1890: Vasile Alecsandri, scriitor și politician român (n. 1821) 1917: Ecaterina Teodoroiu, eroină română din Primul Război Mondial (n. 1894) 1922: Michael Collins, unul dintre eroii luptei pentru independența Irlandei (n. 1890) 1932: Gheorghe Cucu, compozitor român (n. 1882) 1940: Oliver Joseph Lodge, fizician englez (n. 1851) 1944: Alexandru Șerbănescu, as român al aerului din cel de-al Doilea Razboi Mondial (n. 1912) 1946: Döme Sztójay, general și politician maghiar (n. 1883), unul din principalii organizatori ai Holocaustului evreilor din Ungaria și din teritoriile controlate de ea 1958: Roger Martin du Gard, romancier și dramaturg francez, laureat al Premiul Nobel pentru Literatură în 1937 (n. 1881) 1967: Gregory Pincus, biolog american, unul din pionierii pastilelor anticoncepționale (n. 1903) 1972: Ștefan Procopiu, fizician român (n. 1890) 1976: Juscelino Kubitschek, medic și politician brazilian, președinte al republicii (n. 1902) 1977: Theodor Bușniță, hidrobiolog, ihtiolog și histolog român (n. 1900) 1978: Jomo Kenyatta, președinte kenian (n. 1891) 1981: Sașa Pană, poet român (Alexandru Binder)(n. 1902) 1985: Octavian Cotescu, actor român (n. 1931) 1999: Tudor Popescu, dramaturg, scenarist și publicist român (n. 1930) 2011: Viorica Bucur, critic de film (n. 1946)