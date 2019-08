Taxatorii și șoferii de troleibuze au primit uniforme noi. VEZI CUM ARATĂ

11:20

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, merge într-o vizită de lucru la Cahul. Despre acest lucru a anunțat șeful statului pe pagina sa de pe o rețea de socializare. • "După cum am promis, reiau vizitele în teritoriu. Astăzi merg la Cahul unde voi avea: - întrevederi cu mai mulți agenți economici din domeniul agriculturii, - voi vizita plantațiile de vii și livezi, - precum și mă voi întîlni cu familii longevive și cu mulți copii. Așa cum am mai spus, consider că atît Președintele țării cît...