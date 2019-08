Lilian Carp a depus o sesizare la Procuratură privind nereguli la Teleradio-Moldova // DOC

20:20

Producător şi compozitor originar din Dunkerque, Franţa, Rister a colaborat cu DJ-ul David Guetta din anii 2000, cei doi primind, printre altele, un premiu Grammy, în 2010, pentru piesa "When love takes over". Printre hiturile compuse împreună cu David Guetta se mai numără "Sexy Bitch", "Memories" şi "Gettin' Over You", piesă interpretată cu Chris Willis, Fergie şi LMFAO, scrie mediafax.ro. Rister suferea de mai multe tipuri de cancer şi a decis să renunţe la tratament în 2017. În martie 2018, a...