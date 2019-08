Matei Dobrovie: „Pe termen lung, această alianță, coabitare, între Blocul ACUM și PSRM riscă să devină problematică pentru Blocul ACUM”

19:10

Președintele brazilian Jair Bolsonaro a spus astăzi, miercuri, fără să aducă dovezi, că organizațiile neguvernamentale aprind incendii în pădurea amazoniană ca să facă de rușine conducerea țării, după ce le-a tăiat finanțarea de la buget. Vorbind la o conferință de presă, Bolsonaro a spus că „sunt toate indiciile” că activiștii merg în junglă ca să-i dea foc. Întrebat dacă are dovezi, a răspuns că nu are un „plan scris”, dar că „așa se procedează”. Comentariile liderului populist brazilian vin pe fondul criticilor la adresa atitudinii sale față de pădurea amazoniană, aflată mai mult de jumătate pe teritoriul Braziliei. Un critic al ideii încălzirii globale, Bolsonaro are de gând să „dezvolte” bazinul Amazonului și le-a spus țărilor îngrijorate de defrișări „să-și vadă de treabă”.