Cine va candida din partea PDM la Nisporeni, circumscripție câștigată anterior de Plahotniuc

13:45

Din septembrie, Endava dă start unui nou semestru de cursuri IT gratuite pentru studenții din ultimii 2 ani de studii universitare. Fii primul care se înregistrează la aceste programe și beneficiază de experiența mentorilor Endava. Articolul Endava e Back to School cu noi cursuri IT gratuite pentru studenți apare prima dată în #diez.