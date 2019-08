Igor Dodon a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Federației Ruse

14:30

"Noi vom avea candidați pe circumscripțiile uninominale unde vor fi alegeri anticipate. Noi am desemnat azi trei candidaturi pe trei circumpscripții uninominale. Pe o circumscripție noi am luat decizia că nu are rost să risipim eforturile noastre și nu vom participa, în circumscripția 50, Diaspora de Vest", a declarat Zinaida Greceanîi. Totodată, speakerul Greceanîi a precizat că la Nisporeni PSRM-ul îl va avea ca și candidat pe Pavel Artamonov, în circumscripția 33 va fi înaintată Svetlana Popa...