Atac armat în Franţa, pe platourile de filmare, în timpul înregistrării unui videoclip al rapperului francez Booba

Titlul mult așteptat al următorului film James Bond a fost dezvăluit în sfârșit – No Time to Die. Anunțul a fost făcut marți de producători, pe Twitter, la scurt timp după lansarea teaserului. Titlu transmite un sentiment de nostalgie și urmărește tiparul anilor ‘ 70, scrie Hollywood Reporter. Se zvonește că precedentul regizor al filmului, Danny Boyle, a părăsit proiectul pentru că a vrut să-l omoare pe James Bond, decizie cu care producătorii nu au fost de acord. No Time to Die sună ca o răzbunare împotriva lui Boyle și sună ca o promisiune că personajul James Bond nu va muri, deși se retrage. Nu este prima dată când apare cuvântul „a muri” în titlul unui film James Bond. Primul film James Bond cu Roger Moore în rolul spionului s-a numit Live and Let Die (1973), iar Pierce Brosnan a jucat în două: Tomorrow Never Dies (1997) și Die Another Day (2002). Filmul, în care Daniel Craig îl va juca pe agentul 007 pentru a cincea și ultima oară, îl va avea în distribuție și pe actorul laureat anul acesta cu un premiu Oscar, Rami Malek, în rolul „unui ticălos misterios”. Din distribuție mai fac parte Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Rory Kinnear, Lea Seydoux și Jeffrey Wright. No Time To Die va fi lansat pe 3 aprilie 2020 în Marea Britanie și pe 8 aprilie 2020 în SUA.