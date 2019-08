Unii inspectori vamali îmbracă uniforma doar pentru a face bani pe căi ilegale: O înregistrare audio confirmă acest lucru

11:40

„Echipajul repară defecţiunea şi nava este în stare stabilă, într-un punct sigur. Din fericire, echipajul este în siguranţă”, a declarat Akbar Jabal-Ameli, directorul tehnic al Companiei Petroliere Naţionale din Iran. @Obs_IL Iranian oil tanker has broken down in the Red Sea , named " HELM ", on the sanction list. https://t.co/PEn9jGGWSf pic.twitter.com/P9C0HtCkvB — Jabbar K. Doaim (@JDoaim) August 21, 2019 Conform agenţiei de presă, petrolierul defectat poartă numele de HELM şi se află pe lista...