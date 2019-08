Inspecția pentru Protecția Mediului Leova – cu un apel către pescari: „Avertizăm persoanele cu bună credință („educație”)”

14:50

Primarul orașului Nisporeni, Grigore Robu, susține că a efectuat acțiuni de verificare a modului de pregătire a instituțiilor publice din localitate în ajun de noul an școlar, informează Provincial. „Astăzi, împreună cu specialiștii raionali din domeniul învățământului, situații excepționale, securitatea alimentație publică, s.a am verificat modul de pregătire a instituțiilor publice preșcolare, și anume grădinițele pentru […] Post-ul Sunt pregătite instituțiile de învățământ din Nisporeni de noul an școlar? Primarul comunică în urma unor verificări! apare prima dată în Provincial.