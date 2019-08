Încă un dosar pe numele lui Veaceslav Platon. Cum ar fi încercat să denigreze imaginea unei judecătoare 

15:30

PE SCURT Astăzi, 19 august, începe perioada electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Perioada electorală va avea o durată maximă de 90 de zile și se va finaliza odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor de aleși locali de către instanțele de judecată. PE LUNG Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de […] The post Începe perioada electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 appeared first on Moldova.org.