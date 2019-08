Washington Post: România și Polonia au prioritate la Casa Albă, înaintea Franței și Germaniei

Presedintele Klaus Iohannis este primit, marti, de presedintele american Donald Trump, devenind al zecelea sef de stat european care ajunge la Casa Albă in acest an, un top din care nu fac insa parte liderii Europei de Vest, care au fost aliatii SUA de zeci de ani. In schimb, Trump a ales sa curteze mai…

