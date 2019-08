A RENUNȚAT DEFINITIV la carne! Prezentatoare TV: „Numărul rețetelor mele cu adevărat sănătoase s-a triplat!”

11:10

Modelul Kristina Ciasovschih e mămică de băiat de aproximativ o lună şi a reuşit deja să revină la silueta de dinaintea sarcinii, informează SHOK.md. „Pentru întreaga sarcină am adăugat 7,5 kg. Când am născut copilul nostru, am avut aproximativ 2,5 kg în plus, care au dispărut într-o săptămână. Imediat am revenit în formă, îmbrăcând hainele […]