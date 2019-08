Vladimir Țurcan rămâne președinte al Curții Constituționale. Cererea Domnicăi Manole de revizuire a hotărârii, declarată inadmisibilă

15:30

„Desemnarea unui exponent al Partidului Socialiștilor în fruntea Curții Constituționale este un lucru grav care știrbește și mai mult încrederea în unica instituție de jurisdicție constituțională din țară", a declarat prim-ministra Maia Sandu. Declarația survine după ce astăzi judecătorii Curţii Constituţionale l-au ales prin vot secret în calitate de preşedinte al Curţii pe