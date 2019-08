Rezultate din manşa I a play-off-ului Ligii Campionilor

17:30

Preşedintele Igor Dodon consideră că, odată cu schimbarea puterii în stat, s-a reuşit relansarea şi normalizarea dialogului cu Uniunea Europeană (UE). Potrivit agenţiei Infotag despre aceasta şeful statului a comunicat pe reţelele de socializare, vorbind despre întrevederea cu Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în R. Moldova, Peter Michalko, transmite stiri.md. "În cadrul dialogului am abordat subiecte legate de relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, precum şi de situaţia curentă din ţară. Am împărtăşit opinia unanimă că, în ultimul timp, s-a reuşit relansarea şi normalizarea dialogului cu UE. În context, am reiterat mulţumirile pentru sprijinul constant pe care îl acordă actualei majorităţi parlamentare, pentru reluarea asistenţei în folosul R. Moldova, precum şi pentru acţiunile de încurajare a reformelor", a menţionat Dodon. Potrivit lui, în cadrul discuţiei au fost abordate subiecte ce ţin de reformele pe care guvernarea s-a angajat să le implementeze, acţiunile de investigare a fraudei bancare, organizarea alegerilor locale generale libere şi corecte, dar şi alte subiecte de actualitate. "Am ţinut să remarc faptul că, în cel mai scurt timp, publicului îi va fi prezentat, spre analiză şi dezbateri, proiectul comun de reformare a justiţiei", a subliniat Dodon. Şeful statului a reconfirmat ataşamentul pentru "promovarea unei politici externe echilibrate, păstrarea acordurilor semnate, implementarea reală a reformelor în beneficiul cetăţenilor". "Am pledat pentru ascensiunea dialogului bilateral în toate domeniile de interes comun, Uniunea Europeană fiind un partener de încredere al R. Moldova. În altă ordine de idei am abordat posibilitatea organizării în luna septembrie curent a vizitei mele la Bruxelles", a spus Dodon.