Premierul Italiei, Giuseppe Conte, și-a anunțat demisia după un discurs plin de critici la adresa lui Matteo Salvini

Libertatea de circulație, de ședere și muncă în Marea Britanie, așa cum funcționează acum, se va încheia pe 31 octombrie, odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dacă această ieșire are loc fără un acord, a informat luni guvernul premierului Boris Johnson. Noi reguli „democratice, de control al migrației” vor fi anunțate în curând, a precizat premierul care își dorește un nou sistem, pe puncte, cum are Australia și care ar permite Marii Britanii să primească imigranți după nevoile sale specifice.În acest moment, cetățenii UE se bucură de libertatea de a se stabili și munci în oricare stat membru, libertate care se pare că ar putea dispărea în Marea Britanie odată cu Brexit-ul. Peste un milion de cetățeni europeni au cerut deja reședința permanentă, alții o mai pot face până la sfârșitul lui 2020, dar actualul guvern renunță la perioada de tranziție, promisă de fostul premier Theresa May cetățenilor europeni.