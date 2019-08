Ce noutăți aduc pe piață Samsung Galaxy prin Note10 și Note10+

11:00

Cântecul ''Bad Guy'' al tinerei cântăreţe americane, care a rămas timp de nouă săptămâni în spatele rapperului Lil Nas X, a reuşit să treacă pe primul loc în clasamentul Billboard. "Felicitări lui Billie Eilish!! Le meriţi", a scris pe Twitter rapperul venit din Atlanta. Ca şi Lil Nas X, Billie Eilish a devenit celebră în ultimele luni odată cu lansarea în martie a primul său album ''When We All Fall Asleep, Where Do We Go?''. Cântăreaţa în vârstă de 17 ani - prima artistă născută în anii 2000 clasată pe primul loc în topul Billboard Hot 100 - devenise cunoscută prin înregistrările sale online şi prin stilul său de îmbinare a ritmurilor hip-hop cu muzica electronică. Piesa rapperului Lil Nas X, o colaborare cu starul country Billy Ray Cyrus, a detronat cântecul "One Sweet Day" al cântăreţei Mariah Carey, lansat în 1995, şi single-ul "Despacito", lansat de Luis Fonsi, Daddy Yankee şi Justin Bieber în 2017, care petrecuseră fiecare 16 săptămâni consecutive în fruntea topului Billboard. O performanţă uluitoare pentru Montero Hill, numele real al rapperului Lil Nas X, care, în urmă cu mai puţin de un an locuia cu sora lui, nu avea un loc de muncă şi tocmai renunţase la studii. În prezent, artistul american este deja milionar în dolari, la vârsta de doar 20 de ani.