Avertizare de călătorie pentru moldovenii care merg în Insulele Canare

18:15

Marinuța recunoaște că a greșit o singură dată, în cei patru ani de mandat, și anume atunci când l-a acceptat în funcția de şef al Marelui Stat Major și comandant al Armatei Naționale pe Igor Gorgan, mâna dreaptă a actualului ministru, Pavel Voicu. „În perioada august 2013–aprilie 2016, anume Gorgan s-a ocupat, în mod direct, de politizarea armatei. El a fost cel care i-a deschis ușile unităților militare șefului său de partid, Vlad Filat, care nu deținea atunci nicio funcție importantă în stat”, a dezvăluit fostul demnitar, referindu-se la aceleași vizite pe care le făcea Vladimir Plahotniuc, în timpul mandatului ministrului Eugen Sturza. Fostul ministru a ținut să precizeze că Igor Gorgan a fost membru al Consiliului Politic Naţional al PLDM și preşedinte al Uniunii Ofiţerilor în Rezervă „Stejarul”. „Unicul militar venit direct din Consiliul Național al unui partid politic, după independență încoace, în funcție militară. Unica persoană care a politizat Armata Națională și acum este mâna dreapta, persoana de încredere a dlui ministru în depolitizarea Armatei Naționale”. Potrivit lui Marinuța, „dăruirea armelor se practica frecvent în timpul mandatului precedent al lui Igor Gorgan: „Foarte mulți din PLDM au primit nu doar arme, știu concret cine și câte, dar și echipament pe care îl primeam, cu mare greu, din donații din partea SUA. Ar fi bine să faceți o investigație pentru perioada 2014–2015 și să vedeți cât echipament a fost dăruit: bocanci, uniformă etc. Au fost dăruite conducerii PLDM cu un singur scop: ca Igor Gorgan să primească gradul de general de brigadă”. Marinuța l-a mai acuzat pe Gorgan că ar fi eliberat, din Armata Națională, peste 20 de militari profesioniști pe motiv că ar fi „bolnavi incurabili”, aducând în locul lor ofițeri în rezervă cu capacități profesionale îndoielnice. „Acum acești bolnavi incurabili, oameni din echipa mea, oameni cu pregătire foarte bună în SUA, Grecia, Franța, Germania, Marea Britanie, sunt în Misiunea OSCE din Ucraina, în funcții destul de înalte, la ONU.” „Numirea lui Igor Gorgan în 2013 ca șef al Statului Major a fost cea mai mare greșeală a mea ca ministru al Apărării, pentru care îmi cer scuze de la ofițeri. Am cedat și l-am acceptat în această funcție, sub presiunea lui Vlad Filat, a dlui Hadârcă, considerând că îl voi putea ține sub control ca să nu politizeze armata”, a afirmat fostul ministru. De ce s-a vândut armamentul vechi Referindu-se la acuzațiile privind primirea armelor drept cadou, Marinuța a precizat că deține un pistol TT, cu numele său inscripționat, drept recunoștință din partea Armatei Naționale pentru eforturile sale aduse modernizării Armatei Naționale. Această armă, a precizat fostul ministrul, a fost inclusă în declarația sa de avere. „Nu este ascuns. Este declarat la poliție, am certificat. Mai am o sabie, dăruită de un ministru al Apărării al României și am un cuțit ofițeresc, dăruit de alt ministru al României. Am aceste lucruri pentru că, în decursul mandatului meu, am făcut ca Republica Moldova să aibă o securitate bună. Peste 20 de tratate și acorduri internaționale”, a subliniat fostul ministru. În cazul acordării gradelor militare, generalul de brigadă a precizat că a acordat în perioada mandatului său, 2009–2014, până la 500 de grade militare, perfect legal. „Fiecare grad acordat de mine a fost asumat. Nu exclud că vor găsi un caz ca să îmi ponegrească numele”, a afirmat el. De asemenea, fostul ministru s-a declarat surprins că, după opt ani și după trei investigații efectuate de procurori și o comisie parlamentară, fiecare nou ministru venit în funcție, consideră necesar să abordeze problema privind comercializarea armamentului. Generalul a menționat că există o hotărâre a Parlamentului care prevede comercializarea armamentului vechi. Acum acest armament „de la Papură-Vodă”, a accentuat el, stă sub garduri în unitățile militară deoarece miniștrii veniți în funcții se tem să îl vândă, le este teamă de dosarele care ar putea fi deschise, după alegeri. „Sper că ministrul Voicu va înțelege ce reprezintă mașinile blindate ale Armatei Naționale, care au 40–50 de ani. Investițiile în GAZ 66, URAL, ZIL, mașini care consumă sute de litri, sunt falimentare și orice investiție în ele este falimentară. Căutați surse financiare și procurați altceva, conlucrați cu partenerii noștri, ca să nu ne trezim cu aplicații de companie sau de batalion, în care ni se arată 10-15 unități de tehnică vopsite numai cu peria și care mureau după ce treceau prin fața camerei”, a relatat el. Actualul ministru al Apărării, Pavel Voicu, a vorbit recent în cadrul unei conferințe de presă despre armele din dotarea Armatei Naționale, dăruite unor demnitari și politicieni, printre aceștia și Vladimir Plahotniuc.