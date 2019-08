Robert de Niro, în război cu o fostă angajată. Femeia trebuie să plătească despăgubiri de 6 milioane de dolari

12:50

Costume purtate de Marilyn Monroe în filme precum „Gentlemen Prefer Blondes”, „There's No Business Like Show Business” şi „River of No Return” se numără între cele 115 loturi pe care Julien's Auctions le va scoate la vânzare în Beverly Hills toamna aceasta, a anunțat casa de licitații, citează News.ro.