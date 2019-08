Fosta cantină a Guvernului și aproape două mii de metri pătrați din Casa Presei, puse sub sechestrul procurorilor. Proprietarii șterg urmele?

13:10

PE SCURT Comisia Electorală Centrală a decis astăzi organizarea la 20 octombrie, în aceeași zi cu alegerile locale, a alegerilor parlamentare noi în circumscripția uninominală Nisporeni. Aceasta după ce ieri Vlad Plahotniuc, ales deputat în această circumscripție, a renunțat la mandat. PE LUNG Tot pe 20 octombrie urmează să aibă loc alegeri parlamentare noi în […] The post După demisia lui Plahotniuc, la Nisporeni vor fi organizate pe 20 octombrie alegeri parlamentare noi appeared first on Moldova.org.