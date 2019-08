(foto) Lista rușinii: Ei sunt deputații din Blocul ACUM care au votat pentru desemnarea lui Vladimir Țurcan la Curtea Constituțională

11:00

Philippe Coutinho (27 de ani) va sta departe de Barcelona timp de un an. În cele din urmă, atacantul brazilian şi-a găsit o altă formaţie pentru care să evolueze. Jucătorul a plecat de pe Camp Nou, sub formă de împrumut, la gruparea Bayern Munchen. „La Barca lucrurile nu au funcţionat aşa cum am fi vrut…