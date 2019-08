Angajații Liceului „Prometeu-Prim” au demisionat in corpore, pentru a fi ulterior angajați la un alt liceu

10:30

Cel puţin 258 de deţinuţi au evadat luni dintr-o închisoare din provincia indoneziană Papua Occidentală în timpul unui miting contra tratamentului la care sunt supuşi studenţii papuaşi pe insula Java, transmite dpa, potrivit agerpres. Mii de persoane au mărşăluit luni în provincia Papua Occidentală şi au incendiat mai multe clădiri guvernamentale ca răspuns la reprimarea unei demonstraţii a studenţilor papuaşi în estul insulei Java, unde aceştia manifestau pentru autodeterminare pentru provincia natală. #INDONESIA: Riots in #Papua province spread to #Sorong from #Manokrwari. #Sorong's airport reportedly paralysed. The riots were triggered by alleged "racist" treatment of #Papuan students in #Surabaya & #Malang https://t.co/qKyCPXlH2Q— Amy Chew (@1AmyChew) August 19, 2019 Deţinuţi aflaţi în penitenciarul de stat din oraşul Sorong, unde erau închise 547 de persoane, au luat parte la o revoltă în timpul căreia au incendiat părţi ale clădirii după ce fuseseră provocaţi de către protestatari, a declarat directorul general al sistemului penitenciar din Indonezia, Ade Kusumanto. ”Demonstranţii au aruncat pietre spre închisoare, ceea ce i-a făcut pe deţinuţi să se revolte şi să atace gardienii”, a explicat Ade Kusumanto. #WestPapua: Video from yesterday's protest in #Sorong showing damage to the local airport & black smoke from fires burning in the distance. #FreeWestPapua pic.twitter.com/rSC1z47MpT— Anarchists Worldwide (@AnarchistsWW) August 20, 2019 Preşedintele indonezian Joko Widodo a lansat un apel la calm, afirmând că guvernul respectă demnitatea populaţiei din Papua şi este angajat faţă de creşterea bunăstării acesteia. Activiştii papuaşi susţin că fac obiectul hărţuirilor şi abuzurilor rasiste. Separatiştii din Papua Occidentală luptă pentru independenţă din anii ’60. #WestPapua #Sorong: protesters clash with police More at: https://t.co/m9Jfv4Znep https://t.co/7CjKXJe2M7— NewsAspect (@newsaspect) August 19, 2019