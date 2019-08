10:30

Ziua imnului național al României se sărbătorește în mod oficial pe data de 29 iulie. Imnul „Deșteaptă-te române” a fost interzis aproape jumătate de secol după instaurarea regimului comunist, iar după decembrie 1989 a fost ales Imnul Național al României, consfințit prin Constituția din anul 1991. La originea compoziției imnului național este poemul patriotic [&hellip The post 29 iulie: Ziua imnului național al României – „Deșteaptă-te, române!” appeared first on InfoPrut.