Petrolierul iranian reținut și eliberat de Gibraltar este în drum spre Grecia

Petrolierul iranian aflat în centrul unei dispute între Teheran și Occident naviga luni spre portul Kalamata din Grecia după plecarea din Gibraltar. Nava Grace 1, rebotezată acum Adrian Darya 1, fusese deținută în teritoriul britanic sub bănuiala că ar încălca sancțiunile împotriva regimului sirian. Săptămâna trecută, un tribunal din Gibraltar a decis s-o pună în libertate, dar un tribunal federal din Statele Unite a lansat vineri un demers juridic ca s-o împiedice să-și continue drumul. În cele din urmă justiția din Gibraltar a dat întâietate legii UE, organizație care are sancțiuni mult mai blânde față de Siria și Iran decât Statele Unite. Iranul a negat că petrolierul s-ar fi îndreptat vreodată spre Siria și a avertizat Statele Unite să nu încerce blocarea lui.

