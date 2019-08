Marinuța respinge acuzațiile lui Voicu: „A folosit numele meu, așa, de umplutură”

12:30

Ne-am dat întâlnire acolo... Printre rafturile cu cărți ale bibliotecii, ne-am așezat cuminți - părinți, profesori, elevi, jurnaliști și șefa de la Educației. Motivul-tradiție ce ne-a adunat a fost ce-a de-a patra ediție a evenimentului ON&OFF The Record la care ne-am propus să discutăm noutățile din curricula anului 2019, să analizăm bunele și relele din învățământul de pe la noi și să ne spunem „ofurile” în prag de nou an școlar.Dacă nu ați reușit să urmăriți evenimentul, vă prezentăm mai jos 10 cele mai interesante idei de la ON&OFF The Record „Back 2 school. Back 2 cirriculum”.