România: Un pacient al Spitalului de Psihiatrie Săpoca a omorât 4 bolnavi și a rănit alte 9 persoane

Oficialități afgane au anunțat că o bombă artizanală a explodat la o nuntă din Kabul, ieri seară, făcând 63 de victime și rănind alte 182 de persoane. Președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a respins anunțul Talibanilor că nu ei ar fi fost implicați, spunând că Talibanii trebuie să împartă responsabilitatea cu cei care au comis „acest atac barbar”. Președintele de la Kabul a convocat de urgență o ședință extraordinară pentru a discuta situația. Talibanii și-au declinat responsabilitatea pentru atac, care este cel mai mare din ultimul an și care are loc pe fundalul unor convorbiri de pace, negociate de Statele Unite cu Talibanii.Purtătorul de cuvânt al Talibanilor a condamnat atacul. La nuntă au participat 1200 de persoane. Atacul a avut loc într-un district al capitalei Afganistanului, populat mai ales de șiiți, și el are loc înainte de aniversarea a 100 de ani de independență a acestei țări.