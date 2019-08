Acuzaâii grave din Washington: Rusia a furat tehnologia armei hipersonice

14:10

In calitate de jurist, apărător al consumatorilor, am solicitat si solicit in continuare , introducerea tarifului social, la energia electrica si gaze, pentru categoriile defavorizate ale populației. Doi, revizuirea legislației privind activitatea ANRE si introducerea prevederii conform careia Guvernul sa aibă dreptul de veto la marirea tarifelor la energie electrica și gaze. Precizez ca aceste […]