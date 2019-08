Restaurantul în care clienţii sunt amendaţi dacă nu mănâncă tot din farfurie

16:15

Rechinii albi si balenele ucigase ocupa aceeasi pozitie in lantul trofic, vaneaza in multe spatii comune si se hranesc, de obicei, cu prada asemanatoare. Atunci cand exista riscul sa interactioneze, insa, rechinii albi evita mamiferele periculoase, potrivit unui studiu publicat in Scientific Reports. In trecut, au existat mai multe situatii in care balenele ucigase au omorat rechini albi, pentru a le consuma ficatul bogat in nutrienti. Dinamica dintre cele doua specii e determinata de mai mult decat cine cada prada cui, asa ca expertii au hotarat sa studieze modul in care balenele ucigase si rechinii interactioneaza in acelasi spatiu. Balene ucigase si rechinii se intalnesc in partea nordica a Pacificului, in special in toamna si iarna, cand ambele specii vaneaza foci. Cercetatorii au momit 165 rechini albi catre barca lor si le-au montat dispozitive de urmarit in perioada 2006 - 2013, in trei locatii pe coasta Californiei. Dupa o monitorizare indelungata, expertii au observat ca rechinii vanau mult mai putine foci atunci cand in apropiere se aflau balenele ucigase. Au existat numeroase situatii in care balenele ucigase au speriat rechinii. Pe data de 2 noiembrie 2009, 17 rechini monitorizati se aflau in preajma Insulelor Farallon. Balenele ucigase au aparut in zona pentru doar 2.5 ore, nu au ucis niciun rechin, insa 16 dintre rechini nu s-au mai intors in zona pentru intreg sezonul, potrivit Gizmodo. “In medie, am documentat in jur de 40 de situatii in care focile au fost vanate de rechini albi in apropierea Insulelor Farallon de Sud-Est, in fiecare sezon,” a declarat Scot Anderson, cercetator in cadrul Universitatii Stanford, potrivit phys.org. “Dupa ce apar balenele ucigase, nu mai vedem niciun rechin si nu mai sunt vanate foci.” Cercetatorii nu stiu exact daca rechinii evita balenele ucigase de teama de a nu fi vanati sau daca mamiferele isi intimideaza competitiorii directi pentru a avea acces la mai multa hrana. Sunt necesare mai multe studii pentru a intelege dinamica foarte complexa intre aceste doua specii de pradatori foarte eficienti.