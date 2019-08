„Mireasa POPULARĂ” poate fi și ALTFEL! Interpreta Stela Botez a demonstrat-o! FOTO//

13:40

Modelul Valeria Vornicescu de la 13 ani s-a visat în modelling şi tot de atunci activează, dar ea se mai visa şi cântăreaţă, informează SHOK.md. „M-am visat de la 13 ani, de când am şi început cariera. Am început cu nişte cursuri şi, când am plecat să frecventez aceste cursuri, eram mai timidă, nici acum […]