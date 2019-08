Duminica reuniunilor. La ce evenimente poți merge cu prietenii sau familia pe 18 august

17:00

Five Feet Apart („La cinci pași de tine”) este o dramă despre doi adolescenți ce au fibroză chistică (muscoviscidoză). Premiera filmului a avut loc primăvara aceasta, fiind proiectat inclusiv la cinematografele din Chișinău. Echipa #diez a decis să experimenteze puțin, realizând un movie review cu Jasmina Rogozenco, o tânără care, la fel ca protagonista filmului, are fibroză chistică. Articolul (video) Movie review Five Feet Apart cu #diez apare prima dată în #diez.