Amenzi și procese-verbale la Regia Autosalubritate | VIDEO

An de an, la 15 august, odată cu sărbătoarea creştină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni, este celebrată şi Ziua Marinei Române, sărbătoare civilă şi militară. Și anul acesta, sărbătoarea are loc la Constanța, unde participă și președintele României, Klaus Iohannis. Mii de marinari militari, zeci de nave, aeronave şi ambarcaţiuni participă la … Articolul Ziua Marinei Române: Spectacol grandios organizat de Forţele Navale Române | VIDEO apare prima dată în TVC.