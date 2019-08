Sesiunea extraordinară a Parlamentului s-a încheiat; Când deputații vor reveni din vacanță

15:20

„Când am venit la minister am aflat că fosta guvernare avea de gând să taie cheltuielile cu 3,4 miliarde de lei. Asta înseamnă fără investiții, fără construcții de drumuri, grădinițe, etc. Totodată, fosta guvernare intenționa să mărească cota TV cu 2% pentru toată lumea. Noi am decis să mergem pe altă cale mai muțin dureroasă pentru cetățeni. Nu putem să ne permitem să oferim scutiri celor care câștigă mai mult. Perioada amnistiilor fiscale s-a încheiat”, a menționat șefa de la Finanțe. Proiectu...