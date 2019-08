ANRE a majorat tariful la energia electrică

14:30

O petiţie prin care se cere New Yorkului să redenumească o parte a celebrului 5th Avenue în onoarea fostului preşedinte Barack Obama – şi prin care adresa Trump Tower ar deveni „725 avenue Obama" – face furori în ultimele zile în Statele Unite, relatează The Huffington Post. "Oraşul Los Angeles i-a adus recent un omagiu […]