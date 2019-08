China a anunțat când vor fi lansate telefoanele cu ecran pliabil și costul lor

11:30

În fața jurnaliștilor, femeia, în vârstă de 25 de ani, a încercat să reconstituie evenimentele tragice ce au avut loc acum nouă luni. Incendiul s-a produs noaptea, iar ea s-a trezit întâmplător și a observat că locuința este plină cu fum. În casă se afla și fetița lor, de doi ani.CORINA COZLOVA: „Am dat să deschid ușa de la salon, în nas mi-a venit un fum negru și dens. Foc nu am văzut, doar fum, nu am văzut nimic. Am căutat concubinul prin casă, nu l-am găsit. Am luat copilul și am ieșit din casă. Mi-am salvat fetița”.Ulterior, femeia spune că a telefonat la poliție și la salvatori și că a mers, mai apoi, acasă la părinți. După incendiul care s-a soldat cu moartea bărbatului în vârstă de 60 de ani, femeia a figurat ca martoră în dosar, iar recent, procurorii au anunțat-o că are deja statut de bănuită. Astăzi, i-au înaintat învinuirea.