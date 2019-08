Președintele Letoniei îndeamnă Germania să își asume un rol mai mare în afacerile internaționale

22:50

Prim-ministrul Maia Sandu și vicepremierul Andrei Năstase au declarat că blocul ACUM pe care îl conduc este gata să semneze un nou acord de coaliție cu PSRM, dacă acesta va include „cele mai importante reforme”, ca cele din justiție. Ei au anunțat că blocul ACUM așteaptă „un angajament foarte ferm pentru alegeri libere, corecte” din partea PSRM. Semnarea unui nou acord de coaliție care să înlocuiască înțelegerea temporară a PSRM și ACUM din 8 iunie este propusă insistent de socialiști și liderul lor informal, președintele Igor Dodon. Istoricul şi academicianul Andrei Eşanu a declarat Europei Libere că mediul academic va susține actuala guvernare pentru că R Moldova are nevoie de stabilitate şi prosperitate.Andrei Eșanu: „Eu consider că trecem printr-o perioadă deosebit de importantă și responsabilă. Dacă se va produce răsturnarea pe care eu o apreciez aproape revoluționară, atunci se vor produce schimbări radicale care vor schimba cu totul societatea noastră și, așa cum văd eu lucrurile, mediul academic susține toate acțiunile pe care le întreprinde Guvernul Maiei Sandu și că este unica soluție și cele mai rezonabile – ca să spun așa – transformări și schimbări pe care le așteptăm noi, mediul academic.”Europa Liberă: La guvernare sunt două entități. Se spune că ar fi două entități cu viziuni total diferite – socialiștii și deputații Blocului ACUM. Andrei Eșanu: „Cu toate că lumea spune că sunt două entități politice cu totul diferite, dar eu văd multe puncte de tangență și de apropiere între acestea două, chiar dacă lumea le spune extremități.” Europa Liberă: Haideți să vorbim despre punctele de tangență ca să ajungem și la ceea ce îi deosebește. Andrei Eșanu: „Scopul principal este de a efectua schimbările radicale, mai ales în justiție, în lupta cu corupția, în instaurarea unui stat de drept bazat pe lege, pe Constituție. Altceva e că noi vrem răsturnare radicală, dar răsturnarea radicală nu poate fi efectuată respectând Constituția și legea.”Europa Liberă: Credeți că problema identitară ar putea să-i facă să nu păstreze această coeziune pe care au avut-o în aceste două luni de zile pe cei din Blocul ACUM și PSRM? De ce vă pun această întrebare? Pentru că chiar zilele de 23 și 24 august pentru aceste două entități au ajuns să însemne lucruri diferite.Andrei Eșanu: „Dacă va fi ținută linia de compromis, dacă acești lideri politici care acum se află în fruntea țării de o parte și de alta, eu am în vedere acest triumvirat – Președinție, Parlament, Guvern –, atunci ar trebui să predomine înțelepciunea și perspicacitatea politică de a vedea înainte lucrurile și de a depăși asemenea disensiuni, dar și diferențe de aprecieri și viziuni politice, fiindcă politica este arta compromisului. Dacă vor avea înțelepciunea de a depăși aceste viziuni politice diferite, atunci înseamnă că cu adevărat sunt oameni politici, înseamnă că treptat noi ajungem la maturitate politică și la o clasă politică matură. Până acum ce s-a întâmplat în Republica Moldova? Avem un proces îndelungat și chinuitor de formare a unor elite politice, dar încă nu le avem; poate acum se înfiripă și se începe un proces pozitiv, foarte anevoios, dar de formare cu adevărat a unor elite politice, a unor lideri politici care știu a merge la compromis și a rezolva problemele radical, cardinal și pentru mulți ani înainte, pentru ca să fie depășite toate dificultățile pe care le-a întâmpinat până astăzi Republica Moldova.”Europa Liberă: O societate dezbinată ar trebui să fie consolidată poate chiar printr-o idee națională. Cine ar putea să propună această idee națională? Care ar fi această idee națională?Andrei Eșanu: „Ideile naționale trebuie să fie lansate de lideri, de elitele politice ale unei țări, ale unei națiuni, ca să spun așa. Și arta și înțelepciunea căutărilor unei asemenea idei naționale ar trebui să le aparțină lor, dar ei trebuie cu multă migală și cu multă analiză pe toate planurile – politic, economic, militar, strategic – în acest context politic internațional, complicat pentru mica această țară situată între Prut și Nistru, trebuie găsit un consens de conviețuire și de a merge înainte prin politici foarte atente în plan internațional, dar și în plan intern și mai ales prin reforme în plan juridic, politic, cultural și economic. Și mai ales economic poate, de a găsi calea spre niște soluții atractive pentru noua clasă de mijloc bazate pe interese comune în plan economic, mai ales și în felul acesta de găsit un drum mai departe. Desigur că se vehiculează ideea de neutralitate politică, dar această neutralitate politică încă nu ne asigură o liniște în plan intern și internațional. De aceea, populația trebuie orientată spre a găsi niște căi spre a liniști spiritele, spre a-i orienta spre cointeresare personală, materială pentru prosperarea fiecărei familii, pentru prosperarea culturii, științei, fiindcă în mediul acesta se formează noile tipuri de interese și aceste interese trebuie să concrească, să se formeze într-o direcție sau alta, sau în multiple interese. Desigur că noi ne aflăm între mari interese între Occident și Răsărit, dar până la urmă noi trebuie să găsim calea spre apropierea acestor interese. Și găsind apropierea dintre interesele Occidentului și puterile de la Răsărit, să putem fi lăsați cumva să păstrăm o liniște interioară în țară, pentru că, dacă ne vom baza pe statul de drept, pe interese foarte bine gândite și cântărite, poate vom găsi o soluție pentru supraviețuirea acestui mic stat, dar altceva vreau să vă spun. Până la urmă, ce mă îngrijorează pe mine? Mă îngrijorează faptul că dezvoltarea economică decurge anevoios, națiunea, dacă suntem o națiune, dacă suntem un popor, noi mergem pe calea unei dispariții. Și atunci, ce poate salva un popor de dispariție? Ce interese mai pot fi, dacă noi treptat ne stingem ca națiune, ca limbă, ca civilizație? Ori aderăm la patria noastră comună, România, pentru a supraviețui ca națiune, ca limbă, ca civilizație, dar dacă avem ambiția să rămânem stat de sine stătător, atunci liderii noștri politici care într-adevăr doresc a fi lideri și partidele politice trebuie să aibă într-adevăr programe politice, economice și culturale care să relanseze această țară.”Europa Liberă: Există șansa asta de a se coagula o masă critică de susținători ai actualei guvernări, ca să facă ireversibilă plecarea lui Plahotniuc și a anturajului său?Andrei Eșanu: „Da, eu cred foarte mult și comunitatea academică, comunitatea universitară, elitele noastre culturale, științifice, intelectuale sunt cu toată inima, cu tot ce pot și ce au să aibă acest potențial științific, cultural, universitar ș.a.m.d. este de partea acestei coaliții și așteaptă mari transformări și mari schimbări de la această coaliție. Suntem în așteptarea unor mari rezultate de la această coaliție.”Europa Liberă: Cum puteți pune umărul ca lucrurile să fie ireversibile?Andrei Eșanu: „Desigur că noi, oamenii de știință, oamenii de cultură și elitele intelectuale încercăm prin tot ce facem, prin tot gândim să punem umărul la aceste transformări, dar altceva este că aceste transformări sunt deosebit de complicate. Vedeți reforma în justiție cât de greu are loc? Din cauză că reforma trebuie făcută în limitele legii și în limitele spiritului și buchiei legii, dar eu cred că o răsturnare de proporții în domeniul acesta, dacă ar fi să respectăm întru totul buchea legii, mă tem că răsturnarea pe care o așteptăm și la care vrem să punem umărul nu va avea loc. Dar ceea ce a fost pornit este deosebit de bună mișcarea și deosebit de importante sunt schimbările și noi trebuie să punem accentul pe ceea ce ne unește pe noi. Adică, socialiștii privesc într-o parte, alianța ACUM – în altă parte. Nu! Acum sunt foarte importante punctele de tangență și de apropiere între aceste două centre politice, fiindcă trebuie această alianță să se mențină cât mai mult la putere, cât mai mult, fiindcă transformările au loc greu și dacă această alianță cade, ne aruncă iar cu 10-15 ani în urmă.” Europa Liberă: Schimbările de azi se pot face cu oamenii de ieri, mai cu seamă că în anumite domenii se observă mulți oameni care opun rezistență și actuala guvernare deseori plânge și deplânge această situație, când sunt puse atâtea piedici pentru a se ajunge la transformări reale, la începerea unor reforme veritabile?Andrei Eșanu: „Vedeți, reformele în justiție mai ales merg deosebit de greu, fiindcă se observă un boicot, un blocaj față de reforme, față de schimbări. De aceea trebuie oamenii politici, Guvernul, Parlamentul, Președinția până la urmă, deci elitele care se află acum în fruntea acestei coaliții trebuie să folosească la maximum și să recurgă la acei oameni pe care îi avem, fiindcă alți oameni nu avem de unde lua. Da, Guvernul Maiei Sandu a fost format din oameni pregătiți în școlile occidentale. Trebuie de continuat această politică de atragere a elitelor formate în Occident, în marile școli și universități occidentale pentru a pune umărul și la reforme, și în economie, și în politică, și în cultură, și peste tot, dar mai ales în justiție, fiindcă eu văd acum că aceste pseudo-elite din sistemul juridic al Republici Moldova sunt cea mai mare piedică în mersul reformelor. Dacă se va reuși în această direcție, de a înlătura piedicile din Curtea Supremă de Justiție, din Procuratura republicii, din Curtea Constituțională, din sistemul de judecători, de procurori, de avocați, iată atunci vom avea spărtura și rezolvarea cardinală a situației, fiindcă în celelalte domenii lucrurile cât de cât se mișcă.”Europa Liberă: Din exterior credeți că marile puteri – Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și chiar Federația Rusă – văd în același fel cum să se dezvolte Moldova în continuare și pe ce cale să meargă? Și sprijinul din toate aceste trei centre vine similar, la fel?Andrei Eșanu: „Când s-au produs evenimentele din 8-9 iunie, se părea că puterile occidentale și Federația Rusă au ocupat aproape aceeași poziție și că răsturnarea care s-a produs în 7, 8, 9 iunie la noi a fost obținută printr-un consens al marilor puteri occidentale – Europa, Statele Unite, pe de o parte, ori separat și Federația Rusă, pe de altă parte. Desigur că, eu după cum văd lucrurile, Federația Rusă urmărește același scop pe care l-a avut tradițional – o politică externă a Rusiei imperiale. De fiecare dată când imperiul a avut pierderi în politică externă, pierderi teritoriale, ei au luptat pentru a reconstitui imperiul și de a-și lărgi hotarele pe seama altor popoare mai mici, pe când Occidentul are interese ca la hotarele Uniunii Europene, la tangența de mari interese și de hotar între Occident și Orient să se mențină o situație de stabilitate, de pace, de prosperitate și în felul acesta să fie o zonă de siguranță la această zonă care era numită și mai continuă să fie numită gri între Occident și Răsăritul Europei, de aceea desigur că aici interesele sunt cu totul diferite și viziunile sunt cu totul diferite. Același lucru îl urmăresc și Statele Unite; Statele Unite urmăresc ca în această zonă să fie stabilitate, să fie prosperitate și să nu se destabilizeze situația, cu atât mai mult că este și Ucraina, în care situația nu este nici pe departe stabilă, dar chiar foarte instabilă și lucrurile pot degenera din Crimeea, din Donbas foarte rapid în lucruri foarte, foarte neplăcute și pentru Statele Unite, și pentru Europa. Occidentul a făcut totul și face în continuare pentru ca să susțină această mică țară, s-o ajute din toate punctele de vedere – și politic, și economic, și financiar –, pe când Federația Rusă nu a făcut decât permanent să destabilizeze, permanent să se amestece în treburi și să facă în așa fel ca să demonstreze că, iată, această țară mică nu este capabilă, nu are oameni care să se afle în fruntea unei țări, ca să se realizeze Republica Moldova ca stat independent și de aceea ea trebuie condusă de altcineva.”