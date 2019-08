ULTIMA ORĂ: Ilan Şor a rămas FĂRĂ imunitate parlamentară

13:40

„Be Our Guest. Not in February” – după ce a câștigat topul aprecierilor comunității industriilor creative cu 119 voturi, a fost ales concept – învingător și de comisia de evaluare a concursului de idei organizat de Agenția de Investiții pe baza platformei Asociației industriilor creative ArtCor. Astfel, reprezentanții mediului asociativ din sectorul turismului, comunicării și […]