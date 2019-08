Sunstroke Project, Carla’sDreams și alți interpreți autohtoni vor participa la inaugurarea DRÄXLMAIER din Cahul

16:00

„Be Our Guest. Not in February” – după ce a câștigat topul aprecierilor comunității industriilor creative cu 119 voturi, a fost ales concept – învingător și de comisia de evaluare a concursului de idei organizat de Agenția de Investiții pe baza platformei Asociației industriilor creative ArtCor. Astfel, reprezentanții mediului asociativ din sectorul turismului, comunicării și publicității, producției media și industriilor creative s-au expus în favoarea unui concept de promovare original, mai puțin convențional, cu o doză de autoironie – caracteristici care pot spori la popularizarea și atractivitatea Republicii Moldova pentru turiștii străini. Articolul Comunitatea creativă vine cu concepte neconvenționale pentru promovarea Moldovei ca destinație turistică. Agenția de Investiții a anunțat câștigătorul apare prima dată în #diez.