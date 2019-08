Renato Usatîi figurează într-un dosar de furt a 300 de miliarde de ruble

08:30

„Uniunea Europeană evaluează și apreciază fiecare partener pe bază de fapte, lucruri realizate și mai puțin pe bază de declarații”, susține ambasadorul UE la Chișinău, Peter Michalko. „Noi am văzut în acest nou Guvern voință politică puternică de a aduce rezultate, care vor fi simțite de către oameni, de către cetățeni că viața lor se va îmbunătăți. Și aceasta coincide în mare măsură cu interesele noastre, cu obiectivele pe care le avem ca plan comun între UE și Republica Moldova”, a declarat diplomatul european în cadrul unei emisiuni, transmite IPN. Peter Michalko a menționat că formarea noului Guvern și a majorității parlamentare a fost o decizie suverană, care a aparținut partidelor politice. Noul Guvern și-a pus ca obiectiv schimbarea radicală a modului în care este guvernată Republica Moldova și aceasta este cel mai important din punct de vedere al evaluării. Potrivit ambasadorului, există un prim plan anunțat de către noul Guvern și majoritatea parlamentară, în baza căruia au fost realizate deja unele reforme, au fost adoptate unele prevederi legislative etc. De asemenea, are loc schimbarea modului de funcționare a instituțiilor statului în ceea ce ține de respectarea statului de drept, servind intereselor cetățeanului. În primul rând este vorba despre reforme importante, cum ar fi reforma justiției. „Justiția trebuie să fie independentă, judecătorii să fie independenți în deciziile lor. Procuratura să lucreze respectând statul de drept, dar și drepturile și libertățile cetățenilor. Instituțiile independente, regulatorii în domeniul mass-media sau consiliul care are ca scop protejarea concurenței trebuie să-și facă lucru cum trebuie și nu în mod selectiv sau ignorând situații în care interese concrete domină în societate”, a notat ambasadorul UE la Chișinău. Peter Michalko a declarat că este adevărat faptul că domeniul justiției în Republica Moldova are probleme foarte mari și acest lucru s-a văzut în trecut. De asemenea, acest fapt a fost criticat de către instituții internaționale din domeniul justiției. În opinia sa, schimbarea trebuie să fie semnificativă și reforma trebuie să fie una destul de radicală. Oficialul a mai spus că cetățenii își doresc să aibă drepturi egale, precum și să aibă parte de o justiție corectă și echitabilă. „Noi înțelegem că această reformă, această schimbare nu va fi simplă. Este un proces complex. Este vorba despre o schimbare și o îmbunătățire în întreaga breaslă de putere a justiției, care trebuie să fie independentă într-un stat modern. Și în același timp trebuie să fie echitabilă”, a menționat ambasadorul. Potrivit lui, nedreptățile trebuie stopate. Oficialul a amintit despre faptul că Republica Moldova este unul dintre statele cu cele mai multe condamnări la CEDO.