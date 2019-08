Horoscop 15 august 2019. Zodia care va avea probleme cu banii: Ce nu are voie să facă

BERBEC Aspecte favorabile unde îţi desfăşori activitatea. De asemenea o zi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale. Găseşti nota potrivită chiar şi cu potenţialii ostili! Simţi un oarecare grad de exaltare din cauza căldurii şi a oboselii, trebuie să dai curs impulsului, să te aperi, să iei măsuri. Este normal pentru un semn de foc! Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru o zi mai bună. Nu uita de Sf. Maria, de cele și cei care au onomastica astăzi. TAUR Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult realism şi mai puţine proiecte poţi să te simţi confortabil. O veste din presă te interesează, dar nu exagera impactul asupra vieţii tale. O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu. O a treia veste, in a doua parte a intervalului, iţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Poate, o mică petrecere de Sf.Maria? Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. GEMENI Este Sf. Maria, nu uita! Astăzi nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Continuă cu tenacitate şi voinţă pe drumul ales de tine! Nu dispera, nu poți reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, poate pentru o altă zi, mai favorabilă. Amânarea este o artă. Trebuie să foloseşti mai eficient timpul şi să termini treburile începute. RAC Este o perioadă bună pentru mici îmbunătăţiri în casă. Poţi face şi mici schimbări de program, dar fără implicări majore. Ai semne că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun sau la un spectacol, mai pe seară. Nu fi leneş, timpul trece şi distracţiile sunt din ce în ce mai rare şi obositoare. Du-te în oraş, distrează-te, este Sf. Maria! LEU La serviciu, dacă lucrezi, ceva se încurcă, aşa că eşti în situaţia de a purta conversaţii interesante cu colegii, cu şeful, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. Adică, nu prea ştii cum s-o dregi! Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Este Sf. Maria, reper cosmic în gestiunea destinului. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Nu te obosi mai mult decât trebuie, nu intra la uzură! FECIOARA Eşti în postura plăcută nativilor să analizeze detalii, să taie firul în patru. Ziua este favorabilă pentru activităţile tale obişnuite.felicită pe cei cu onomastica astăzi, de Sf.Maria. În general lumea uită, aminteşte de interesele tale! Mănâncă corect, oferă-ţi pauze, mai ales pentru ochi şi nu ezita să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului. Ceva se întâmplă şi în familie, sunt semne. Nu-ţi face griji totul o să fie bine, ca în celebrele filme americane vechi, cu „happy end”. BALANŢA Astăzi nu te implica în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale sunt aspectate favorabil. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se rezolvă cu bine! Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari! Poate, o onomastică la care ești invitat, doar este Sf.Maria! SCORPION Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare, ca să anulezi influenţele unei conjuncturi mediocre. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile pentru Sf.Maria la cele necesare, dar nici nu fii zgârcit! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dacă tu te simţi bine. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient. SĂGETĂTOR Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la căldură, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie normal! Prudenţă în relaţiile cu Capricornii şi Vărsătorii. Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii, chiar dacă îţi plac tot felul de nimicuri! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine, disteaza-te, mai ales astăzi, de Sf.Maria! CAPRICORN Astăzi cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Ziua de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu familia şi anturajul. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, mai ales la mica petrecere de Sf.Maria. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu, dacă lucrezi şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii. VĂRSĂTOR Trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi în ceea ce faci. Bea mai multă apă, poate ceai. Astăzi refuză programele de ieşit în oraş şi odihneşte-te cât poţi mai mult! Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare, nici măcar pentru zece lei. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană armonioasă. Poți să demonstrezi acestlucru la tratația de Sf.Maria. PEŞTI Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc, nu contrazice şeful, în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Totuşi o veste bună, sau o distracţie plăcută, pe seară, doar este Sf.Maria! Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi poae găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi, în general, conjunctura, îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme sociale personale.

