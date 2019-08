LIVE // Ședința comisiei juridice, numiri și imunități

LIVE // Ședința comisiei juridice, numiri și imunități You may also like La 14 cetățeni Moldoveni le-a fost interzisă intrarea în Federaţia Rusă, iar în UE a fost limitată intrarea pentru 4 Moldoveni O polițistă, lovită și doborâtă la pământ de un individ, noaptea trecută la Buiucani Acces INTERZIS pentru transportul privat pe teritoriile cimitirelor din Chișinău De Revelion, la Orhei vor cânta doar artiști din Republica Moldova...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldova24