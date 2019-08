Editorialistă falsă la Sputnik.md, care și-a creat profilul utilizând pozele a două vedete din Rusia

19:40

#ROOFOFFLINE2019 aduce, la cea de-a treia ediție din această vară, o temă care să-i pună pe toți pe jar – „Against the stream. Povești despre imposibil”. Pentru că suntem și de data aceasta pe acoperișul unei mari întreprinderi din industria ușoară de la noi, am zis să cercetăm bine domeniul care crește atât de frumos în ultimii ani și să-i descoperim pe cei care au mers împotriva curentului. Cât de ușor sau greu le-a fost și cum s-au motivat ca să reușească, ne-au povestit Lilia Ranogaeț, proprietara fabricii Portavita, Lilia Sursu, autoarea brandului MOVE, și Corina Hamureac, creatoarea brandului Coreli by HCV.