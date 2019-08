Irina Vlah a depus juramantul in calitate de membru al Guvernului. Ea a vorbit in limba romana in fata presedintelui si a prim-ministrului - VIDEO

Irina Vlah a depus juramantul in calitate de membru al Guvernului. Ea a vorbit in limba romana in fata presedintelui si a prim-ministrului - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md