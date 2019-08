Lista localurilor din Chișinău unde poți privi, astăzi, Super Cupa UEFA dintre Liverpool și Chelsea

12:15

„Be Our Guest. Not in February” este cel mai apreciat concept de promovare a țării noastre care a fost votat și de comisia de evaluare a concursului „Republica Moldova – destinație turistică cu experiențe unice”, lansat de Agenția de Investiții. Prin urmare, Agenția „Piko Creative” a obținut șansa de a realiza un spot de promovarea a țări și a câștigat premiul bănesc în valoare de 20.000 de lei. Articolul (foto) „Be Our Guest. Not in February”. Echipa câștigătoare care va realiza un spot de promovare a țării apare prima dată în #diez.