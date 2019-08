(live) Declarație de presă susținută de Președinta Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi

10:10

Dacă VW are bani în plus, de ce să nu încerce? Poate cunoaşteţi cu ce s-a încheiat „experimentele anterioare” în acest format, sub forma unor modele ca Nissan Murano CrossCabriolet şi Range Rover Evoque Convertible – au rămas fără moştenitori pentru că erau nişte maşini care nu aduceau un profit.Și totuși, cei de la Volkswagen privesc optimist şi au acceptat riscurile, prezentând un model pe care l-au anunţat din timp: T-Roc Cabriolet!