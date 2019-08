”Sfârșitul unui deceniu de aur”: Economia germană SE CLATINĂ

11:20

Introducere unei taxe de acces in centrul Bucurestiului, eliminarea locurilor de parcare fara taxa si a parcarilor ilegale, modernizarea parcului auto RATB, amenajarea de piste pentru biciclete si introducerea tuturor intersectiilor semaforizate in sistemul inteligent de management al traficului sunt cateva dintre masurile propuse de Primaria Capitalei in planul integrat de calitate a aerului, document pus luni in dezbatere publica, scrie Hotnews.ro.