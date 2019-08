Google a premiat un tânăr care a găsit soluția pentru plasticul din ocean

16:00

O petiție inițiată de new-yorkezi în luna octombrie a anului trecut a căpătat o amploare națională în Statele Unite - peste 60.000 de americani au semnat pentru redenumirea unei porțiuni de stradă dintre 56 și 57 Avenue din New York în „Barack H. Obama Avenue”. Această petiție l-ar putea necăji foarte mult pe actualul președinte american, întrucât este vorba de blocul în care se află faimosul său zgârie nori Trump Tower, iar noua lui adresa s-ar transforma din „725 5th Ave, New York” în „725 Avenue Barack H. Obama, New York”.