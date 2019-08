Astăzi în Moldova și în lume

23:40

Socialiștii au decis, la ședința Comitetului Executiv Politic al partidului, care a avut loc marți, că e nevoie de un nou acord cu blocul ACUM. Semnarea documentului i-a fost recomandată fracțiunii parlamentare PSRM. Poziția socialiștilor a fost salutată de președintele Igor Dodon: „Avem șansa istorică să schimbăm lucrurile spre bine și să lansăm o nouă etapă în istoria modernă a Republicii Moldova. Dar pentru aceasta trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și maturitate politică. Riscurile politice există pentru fiecare din noi, însă îi îndemn pe toți din conducerea țării să fim în primul rând oameni de stat și apoi oameni politici”. Vicepreședintele PAS, Mihai Popșoi, a spus că Acordul ar putea fi semnat, doar că, mai întâi, trebuie îndeplinite mai multe acțiuni. Activistul civic, expert în cadrul comunității WatchDog, Valeriu Pașa explică de ce PSRM insistă pe semnarea acestui document politic.Valeriu Pașa: „Atunci când împreună cu colegii din „Inițiativa pentru Articolul 2” am venit public după alegeri să propunem, să cerem crearea acestei majorități antioligarhice, am mers pe opțiunea unei majorități parlamentare cu o perioadă foarte clar determinată de timp. Mai mult ca atât, am considerat că este mai util să fie un Guvern tehnocrat, independent politic, care să nu fie nici la PSRM, nici la ACUM; putea să aibă un mandat definit pe câteva luni, să pregătească condițiile și să meargă țara la alegeri anticipate. Politicienii – cei din Blocul ACUM și PSRM – și-au asumat mai mult decât atât. Este dreptul lor. Noi salutăm curajul pe care îl au ei să-și asume o guvernare politică și să încerce – așa diferiți cum sunt ei – să ducă lucrurile înainte și să schimbe țara în bine. Numai că acest deziderat trebuie să fie foarte clar concretizat, pentru că în programul de guvernare al Guvernului Maia Sandu au fost asumate niște acțiuni, care în mare parte reflectă ceea ce au promis cei din Blocul ACUM înainte de alegeri. Și-i logic – este Guvernul lor, practic, 90 la sută, ei își asumă guvernarea, iar recent a fost publicat planul de acțiuni al Guvernului, care trebuie să detalieze cum anume acel program de guvernare trebuie să fie implementat, ceea ce vedem noi acolo este un pic altceva spre cu totul altceva. În special, ceea ce se referă la reforma justiției, unde cei de la Blocul ACUM și-au asumat lucruri foarte concrete și în programul de guvernare la fel scria: comisii pentru evaluarea tuturor judecătorilor și procurorilor, astfel încât cei care nu corespund criteriilor de integritate și profesionalism să fie dați afară; crearea unei agenții noi în locul CNA-ului; crearea unei curți speciale anticorupție; aducerea în sistemul nostru judecătoresc și de procurori a specialiștilor străini care au dat dovadă pe parcursul experienței lor de onestitate, profesionalism și eficiență. Iar în planul de acțiuni al Guvernului publicat recent nu vedem nimic din toate astea. Întrebarea nu este aici în socialiști și nu se referă doar la justiție, dar asta e prioritatea. În loc să fie implementată viziunea politicienilor, a miniștrilor, a Guvernului, care a fost asumată la învestire, acest program de acțiuni este dominat de funcționari, care au trecut acolo ceea ce au vrut ei, în detrimentul lucrurilor pe care și le-au asumat politicienii atunci când au venit în fața noastră la alegeri. Și așa nu este corect.”Europa Liberă: Și Dvs. credeți că ceea ce e stipulat în programul de guvernare nu ar fi coordonat cu cei din PSRM?​Valeriu Pașa: „Ba da, a fost, pentru că acesta este un document care a fost publicat după învestirea Guvernului, deci nimeni n-a avut probleme. Au fost anumite propuneri ale Blocului ACUM care nu...”Europa Liberă: De ce socialiștii acum insistă pe un alt document?Valeriu Pașa: „Așa... Eu nu știu de ce insistă ei atât de mult. Eu nu cred că este inutil, este bine să fie mai multe detalii, să fie un pic mai clar partajate responsabilitățile politice, dar nicidecum partajate instituțiile.”Europa Liberă: Ei neagă că ar fi existat o înțelegere referitor la partajarea funcțiilor, la numirea anumitor oameni în anumite funcții.Valeriu Pașa: „Da, vrem să-i credem, sperăm că, într-adevăr, lucrurile vor sta așa și asta ar fi bine să scrie în acel acord. Eu nu cred că este o urgență iminentă să fie el semnat mâine-poimâine, este mai bine să se mai piardă câteva săptămâni pentru a discuta lucruri principiale.”Europa Liberă: Socialiștii ziceau că în această săptămână ar fi bine să-și pună semnătura.Valeriu Pașa: „Noi nu l-am văzut, iar pentru societate și pentru politicieni ar fi corect ca acest proiect de document mai întâi să fie făcut public, ca noi să înțelegem ce se apucă ei să semneze și ce înțelegere au. Și acolo ar trebui să fie multe lucruri, cum ar fi: niciun fel de politizare a funcției de procuror general, dar lucru asumat. Asumare clară de către ambele părți a reformelor în justiție, exact așa cum au fost scrise ele în programul de guvernare – reforme cardinale în justiție. Doi – înțelegeri pe chestii politice, cum ar veni: nu înlocuim dominația mediatică a lui Vlad Plahotniuc prin finanțare netransparentă a mass-mediei cu dominația mediatică a lui Igor Dodon prin finanțare netransparentă a mass-mediei afiliate lui, inclusiv cu chestii de genul distorsionarea pieței de publicitate prin retransmisiunea de posturi TV din Federația Rusă, pentru care nu se plătește pentru conținut. Acestea sunt lucruri importante, care înseamnă că ambele părți își asumă crearea de condiții democratice în Republica Moldova și echilibrul politic. Și toate lucrurile astea trebuie să fie acolo trecute foarte clar. Cei de la PSRM trebuie să-și asume că noua componență a Consiliului Audiovizualului va fi una apolitică, așa cum scrie legea și așa cum este, dar nu așa cum s-a întâmplat la Comisia Electorală Centrală, pentru că în programul de guvernare scrie că Comisia Electorală Centrală va fi depolitizată. Ce vedem noi în loc de asta? Trei numiri politice.”Europa Liberă: Unii observatori acreditează ideea că parteneriatul dintre aceste două entități – PSRM și Blocul ACUM – devine din ce în ce mai fragil și chiar că ar exista suficiente disensiuni și s-ar putea să nu se ajungă la un program care ar prevedea ce trebuie să facă pe termen lung. Dvs. ce ziceți? E consolidat acest parteneriat? Aceste opinii separate care apar pot duce la declanșarea alegerilor anticipate?Valeriu Pașa: „Iată ce va fi în acest acord va răspunde foarte clar la aceste întrebări: dacă se poate sau nu merge înainte. Va răspunde și pentru ambele aceste partide, pentru PSRM dacă cei de la ACUM insistă pe lucruri care sunt pentru ei în general acceptabile și, invers, dacă cei de la PSRM își asumă să respecte niște norme și față de cei de la PSRM în mod absolut evident, având în vedere trecutul lor, colaborarea cu Vlad Plahotniuc, felul în care ei au făcut campanii electorale, felul în care și-au finanțat partidul... Există întrebări și prin conținutul acestui acord ei ar trebui să spulbere orice fel de dubii în privința bunelor intenții ale PSRM, dar și personal ale președintelui Dodon.”Europa Liberă: Cică vor fi câteva provocări destul de semnificative și pentru PSRM, și pentru Blocul ACUM. Urmează să se decidă cum merg în campania electorală pentru alegerile generale locale din 20 octombrie, urmau să semneze un pact de neagresiune. Dvs. cum vedeți demararea campaniei electorale pentru alegerile locale?Valeriu Pașa: „Eu nu văd nici un fel de sens în nici un fel de pact de neagresiune. Noi avem legislație, există bune practici în domeniul campaniilor electorale, pur și simplu, ambele părți trebuie să-și asume că vor duce o campanie electorală civilizată, curată, cinstită. Și atât. Adică să aducă prin propriul exemplu normalitate în ceea ce înseamnă alegeri în Republica Moldova. Pentru asta nu trebuie să semnezi. Pur și simplu trebuie să respecți cadrul legal și bunul-simț. În primul rând, sunt alegeri locale. Ce înseamnă alegeri locale în sate? Dar nu contează din partea cărui partid merge un candidat, acolo se votează oamenii; nu contează partidul care a pus ștampila pe acel om, oamenii în sate votează oameni. Politic se votează în Chișinău. Și iată aici ar fi poate cazul să se așeze ambele componente ale acestei alianțe, să se gândească bine și să decidă să lase acest oraș în pace, să-l dea orășenilor acest oraș...”Europa Liberă: Adică, cum vedeți Dvs. să-l lase în pace?​Valeriu Pașa: „Adică să nu se bage cu politizarea în campaniile electorale, ca să discute problemele orașului, ca oamenii să-și aleagă un primar, dar nu un tătucă, nu un politician. Politicienii, în general, datorează foarte mult Chișinăului.”Europa Liberă: Ideea era că pentru cursa electorală ar putea să rămână aceiași concurenți electorali – Ivan Ceban și Andrei Năstase.Valeriu Pașa: „Bine, ei au dreptul să candideze. Eu, unul, nu consider oportun, pentru că ei trebuie să se determine, adică – ori vrei să fii deputat, ori vrei să fii ministru, ori vrei să fii în Parlament, ori vrei să fii în Consiliul municipal, ori primar. Dacă Ion Ceban vrea să fie primar, la ce bun s-a dus din Consiliul municipal în Parlament? Bine, e rolul lui în partid, înțeleg, dar putea bine mersi să rămână în Consiliul municipal și să ajute partidul, fără să se ducă să fie deputat. A lăsat aici, s-a dus încolo. În cazul lui Andrei Năstase, cu atât mai mult – e una când a candidat d-lui în calitate de lider al opoziției anul trecut și era o luptă eminamente politică, pentru că era parte din destructurarea regimului lui Vlad Plahotniuc și e cu totul altceva acum, când d-lui are o misiune foarte grea de îndeplinit la Ministerul de Interne. Și dacă ți-ai asumat-o, o duci înainte! Asta dincolo de faptul că profilul și cunoștințele lui – haideți să fim sinceri – nu sunt deloc potrivite pentru primar de Chișinău.”Europa Liberă: Deci lăsați să se înțeleagă că nici unul, nici altul nu ar trebui să candideze sau nu ar fi potrivit să-și asume această povară pentru campania locală?Valeriu Pașa: „Este dreptul lor să candideze, dar eu consider că ei i-ar face o mare favoare Chișinăului dacă nu s-ar implica nici unul, nici altul și ar promova exclusiv oameni care chiar să se ocupe următorii patru ani de oraș. Dacă este cineva primar, să ne asigurăm că el n-o să umble la toate alegerile și o să lepede Primăria.”Europa Liberă: Dar acesta este un barometru prin care partidele își testează puterea pentru următoarele alegeri? Valeriu Pașa: „Partidele acestea și-au asumat guvernarea întregii țări și deocamdată nu putem spune că se descurcă de minune cu această misiune și ei vor încă să-și asume și Chișinăul cu problemele lui enorme create tot din cauza politicienilor, care au dominat toți acești ani Consiliul municipal și Primăria și n-au făcut nimic. Acest oraș este o ruină totală cap-coadă.”Europa Liberă: Și dacă se ajunge la anticipate, rezultatele alegerilor locale se vor răsfrânge asupra campaniei pentru alegerile parlamentare? Valeriu Pașa: „Păi, iată, ei nu trebuie să caute tertipuri de genul hai să urcăm pe calul Chișinăului și asta o să ne aducă voturi la parlamentare. V-ați asumat guvernarea, guvernați, dragilor! Aduceți rezultate exact acolo, la nivel național – ești ministru al Finanțelor sau Economiei, acolo muncești; ți-au asumat să reformezi poliția și să aduci siguranță și încredere în instituția statului, care este în contactul cel mai mare cu cetățenii, fă asta. Nu-i serios! Haideți și vom schimba în fiecare zi genul de ocupație dintr-o extremă în alta; asta nu arată bine și n-o să aducă nimic bun Chișinăului. Un primar care la următoarele alegeri prezidențiale o să lepede totul și o să se ducă, la eventualele parlamentare iar o să participe, noi am avut asta ultimii 15 ani de zile, cu Chirtoacă, cu ultimii ani de mandat al lui Urecheanu. Oamenii aceștia nu s-au ocupat de Primărie. Acest oraș de 15 ani de zile nu este condus de nimeni, de facto, oamenii aceștia se preocupă mult mai mult de politică sau în genere cum avem acum – n-avem persoane legitime în fruntea Primăriei, în fruntea orașului. Așa nu se poate. Acest oraș este Republica Moldova în proporție de 80 la sută, aici este toată economia. Noi dacă nu-l transformăm din sat cu troleibuze în oraș, această țară nu are viitor, deci eu nu sunt de acord că...”Europa Liberă: Admiteți că fisurile ar putea să zdruncine acest parteneriat – PSRM – Blocul ACUM?Valeriu Pașa: „Nu este vorba de fisuri. Această guvernare poate să se termine doar dintr-un simplu considerent – că Igor Dodon nu va vrea să curețe instituțiile statului, dar va vrea să le preia sub controlul lui. Atât! Alte argumente nu există. Eu nu am niciun fel de dubii față de bunele intenții ale dnei Maia Sandu. Da, eu conștientizez că îi lipsește foarte mult experiența, că ar trebui să-și aleagă poate ceva mai atent echipa, dar există bună intenție și dorință de a schimba lucrurile în bine, dar aceste eforturi sunt sabotate, pe de o parte, de funcționarii din ministere. Și aici o spun absolut tranșant, adică vine dna Maia Sandu, primește votul Parlamentului, susținerea cetățenilor și a partenerilor externi pentru ceea ce își asumă în programul de guvernare - să curețe justiția - și vine Ministerul Justiției cu planul asumat pe următoarele 14 luni, în care nimic absolut din ceea ce a fost considerat prioritar și asumat prioritar de Guvernul Maia Sandu nu se regăsește. Asta este sabotaj. Și iată de asta noi avem nevoie de un alt ministru al Justiției, care va osteni măcar să citească programul electoral al Blocului ACUM, programul de guvernare asumat de Guvern și să-l implementeze, dar nu să umble și să preia de la funcționarii vechiului regim și să pună acțiunile acestea pentru Guvernul Sandu. Nu! Și asta nu este critică dură, noi chiar vrem să ajutăm. Da, noi o facem poate mai critic, mai dur, dar lucrul nostru nu este să plăcem cuiva, nouă nu ne trebuie să ne iubească pe noi guvernanții, nouă ne trebuie ca ei să facă ceea ce au promis.”Europa Liberă: Președintele Igor Dodon ar putea să vă reproșeze și să spună că puterea înclină mai mult de partea Blocului ACUM, pentru că aproape în întreaga componență a Guvernului sunt exponenții Blocului ACUM și că Președinției sau socialiștilor le-au revenit foarte puține domenii.Valeriu Pașa: „Exact. Ei și-au asumat asta la crearea acestui Guvern, ei au acceptat condițiile și ceea ce s-a negociat. Eu și acum consider că probabil era mai util să existe un Guvern tehnocrat asumat în egală măsură de ambele componente, ca să nu fie acum...”Europa Liberă: Relația cu FMI Guvernul o vede într-un fel, Președinția o vede în alt fel.Valeriu Pașa: „În ceea ce ține de relația cu FMI, practic, integral susțin poziția președintelui Dodon. El are dreptate în ceea ce spune – Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei au negociat prost cu FMI.”Europa Liberă: Igor Dodon vrea să sărbătorească cu fast data de 24 august și se pare că aici punctele de vedere sunt total diferite cu ale celor din Blocul ACUM. Ar putea de aici să se pornească o neînțelegere între PSRM și ACUM?​Valeriu Pașa: „Intenția dlui Dodon de a sărbători cu fast această sărbătoare, felul în care promovează această dată este o încălcare vădită a înțelegerii din alianță privind neridicarea acelor subiecte care scindează societatea și faptul că astăzi vine PSRM cu acuze la Blocul ACUM că ei ridică teme care scindează societatea ș.a.m.d., pe când acestea sunt lucruri general asumate, cum ar fi retragerea armatei ruse, deci nimeni, nici măcar PSRM nu are în programul său și cred că s-ar opune acestui fapt. Acesta este un deziderat de politică externă al Republicii Moldova care a existat și va exista până când se va soluționa problema. Asta nu-i o chestie de dezbinare a societății. Și vine Igor Dodon și el pur și simplu întărâtă spiritele. Dacă Igor Dodon vrea să se întoarcă la timpurile când pe de o parte stătea el și Vladimir Voronin, iar de partea cealaltă – Mihai Ghimpu cu Dorin Chirtoacă și să facă ping-pong de acesta pe teme care scindează societatea în loc să se concentreze pe lucrurile importante, care sunt scrise în acordul de coaliție, sunt scrise în programul de guvernare pe care ei și l-au asumat, el, pur și simplu, sabotează această majoritate. Faptul că d-lui consideră că PSRM este mai puțin vizibil, că ar vrea să-și asume anumite lucruri, păi, iată, lucrurile astea să le discute. De ce nu? Eu tot înțeleg foarte bine că Guvernul este totalmente dominat de cei de la Blocul ACUM, ei și l-au asumat, PSRM a acceptat, dacă ei nu mai sunt de acord cu asta – așa cum s-a promis anterior, veniți, așezați-vă, ieșiți în fața oamenilor și spuneți: „Oameni buni, am ajuns la etapa în care nu mai putem să ne înțelegem, haideți să mergem la anticipate, după care se va vedea”. Poate după anticipate tot o să trebuiască să facă alianță împreună. De ce nu? Până la urmă, eu văd cel mai mare beneficiu adus deja de această majoritate este că societatea a văzut că se poate altfel și că toate aceste mesaje de ură, de dezbinare sunt doar niște tertipuri ale politicienilor ca să fure niște voturi. Și ei, de fapt, singuri nu cred în toată povestea asta.”Europa Liberă: Scenariul anticipatelor rămâne în actualitate?Valeriu Pașa: „În primul rând, eu nu văd alegerile anticipate ca pe o tragedie.”Europa Liberă: Eu vă întrebam: acest scenariu al alegerilor parlamentare anticipate e unul care poate fi plauzibil?Valeriu Pașa: „Da, atâta timp cât el a fost asumat de ambele componente ale majorității parlamentare, care au spus că „dacă ajungem la etapa în care nu ne înțelegem, mergem la anticipate, că așa-i normal”. Important este că ambele componente au exclus orice variante de coalizare cu Partidul Democrat, cu Șor, chestii de astea. Apropo de asta, de exemplu, Ministerul Justiției propune mai multe schimbări ale Constituției. Eu doar vreau să întreb oamenii care au propus asta, cu cine vor vota ei aceste schimbări – cu Șor și cu Plahotniuc?”Europa Liberă: Apropo despre inițiativa deputaților care au acces pe lista Partidului „Șor” referitor la ridicarea imunității parlamentarilor, ce credeți despre ea?Valeriu Pașa: „Eu cred că trebuie să aibă un pic mai multă răbdare și să grăbească Guvernul și guvernarea cu organizarea concursului pentru apariția unui procuror cu adevărat independent, dar nu unul scos de pe băncile Procuraturii...”Europa Liberă: Procuror general?Valeriu Pașa: „Da. Dar nu unul scos din Procuratura lui Plahotniuc și atunci cei din Partidul „Șor”, căruia i se mai spune și „Kroll”, pot să nu-și facă griji – imunitatea lor va fi ridicată foarte operativ.”