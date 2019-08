Averile judecătorilor, verificate

20:30

Vorbim de strada Drumul Schinoasei din orașul Codru, reparată cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare. În iulie 2018, Constatin Țuțu, candidatul de pe Circumscripția 33 din partea Partidului Democrat, anunța fastuos: „ Mă aflu pe strada Drumul Schinoasei din orașul Codru și am vești bune pentru locuitorii din această zonă, inclusiv și pentru Andrei Năstase. În sfârșit această porțiune de drum a intrat în reparație, după zeci de demersuri și uși la care am bătut”, citat încheiat. Oamenii cred că graba are o explicație - alegerile parlamentare care s-au desfășurat în februarie.