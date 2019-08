UEFA a sancționat clubul de fotbal sârbesc Partizan Belgrad și clubul bulgar Lokomotiv Plovdiv pentru „comportament rasist”

19:30

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunță pe Facebook că proiectul de Lege care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, inițiativă legislativă care-i aparține, a fost înregistrat în Parlament.Indexarea la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare – pentru toți beneficiarii, echivalent cu media Indicelui Prețurilor de Consum pe ultimii 3 ani.Cea de la 1 octombrie va viza, în primul an de implementare – 2020, peste 400 mii de pensionari, mărimea pensiei cărora nu depășește nivelul minimului de existenta.Legea privind indexarea de 2 ori pe an a pensiilor va intra in vigoare la 1 ianuarie 2020.