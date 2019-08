Rosgidromet a măsurat o creștere a nivelului radiațiilor, după explozia de la poligonul din apropiere de Arhanghelsk

Agenția rusă care monitorizează vremea a anunțat că a măsurat o creștere a nivelului radiațiilor în apropiere de Arhanghelsk, unde la șantierul naval de teste săptămâna trecută a avut loc o explozie soldata cu cinci morți. Potrivit Rosgidromet, explozia a provocat nu numai gaze toxice de rachete, dar si un material radioactiv neidentificat.Incidentul din 8 august continua sa fie disputat si autoritățile locale și centrale dau explicații confuze și contradictorii despre ce anume teste au avut loc. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „din păcate, accidente au loc și nu trebuie să îi uităm pe eroii care și-au pierdut viața în aceste accidente”, dar nu a dat nici in fel de informație despre ce teste au avut loc in momentul exploziei.Experți americani avansează ideea că ar fi fost posibil ca la Severodvinsk să fi fost testată o rachetă nucleară despre care în urmă cu un an vorbea președintele Rusiei, Vladimir Putin, că ar fi în faza de dezvoltare. Într-o postare pe Twitter, președintele american Donald Trump scrisese ieri că ar fost vorba de un prototip al noii rachete numita de NATO Skyfal, dar liderul de la Casa Albă nu a adus nici o dovada în sprijinul celor afirmate. Faptul că autoritățile au dat puține informații despre accident și despre efectele lui a dus la apariția unor teorii conspiraționiste. Norvegia, a anunțat că nu a înregistrat o creștere a nivelului radiațiilor cu echipamentele sale.

