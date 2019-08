(video) „Canguri de zăpadă”. Într-un stat din Australia a nins pentru prima dată în ultimii 20 de ani

11:45

Proiectul MINERVA - „Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia” (versiunea engleza ”Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia”) se referă la întâmpinarea cuprinzătoare a provocărilor, pe care le întâlnesc partenerii MD & AM în domeniul Științei Deschise, consolidarea capacităților de cercetare și performanța științifică, oferind soluții naționale, instituționale și individuale. Articolul O nouă cooperare inițiată de Academia de Studii Economice din Moldova dintre instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia, prin proiectul MINERVA apare prima dată în #diez.